رئيس مجلس الأمة يؤدي زيارة مجاملة إلى مقر سفارة الجزائر بأكرا

أدى رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، مساء أمس الجمعة، عقب اختتام الحفل التقليدي الذي أُقيم على شرف كبار المسؤولين والشخصيات المشاركة في المؤتمر الاستشاري رفيع المستوى حول العدالة الإصلاحية والتعويضات التاريخية المتعلقة بالاتجار عبر المحيط الأطلسي بالعبيد، زيارة مجاملة إلى مقر سفارة الجزائر بالعاصمة الغانية أكرا.

وحسب بيان لمجلس الأمة، كان في استقبال رئيس مجلس الأمة، سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية غانا. مراد لوحايدية، مرفوقًا بأعضاء الطاقم الدبلوماسي والإداري للسفارة.

هذا وقد كان عزوز ناصري مرفوقًا بكل من البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة. وأحلام صارة شريخي، مديرة الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية. والتقنية الدولية بالنيابة لدى وزارة الشؤون الخارجية.

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