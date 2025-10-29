رئيس مجلس الأمة يؤدي زيارة مجاملة لمقر سفارة الجزائر بأنغولا

أدى عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الثلاثاء، زيارة مجاملة لمقر سفارة الجزائر بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وحسب مصالح مجلس الأمة، ناصري كان مرفوقا بسلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. و مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة، و قد كان في استقباله سعادة سفير الجزائر بأنغولا. منير بوروبة وموظفو السفارة.

جدير بالذكر، أن مقر السفارة الجزائرية بلواندا يقع بشارع يحمل اسم الرئيس الراحل هواري بومدين.

يشار أن الحكومة الأنغولية قررت مؤخرا تكريم الرئيس الراحل بومدين بمعية الرئيس الراحل أحمد بن بلة، يوم 6 نوفمبر القادم، بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد، عرفانا بدعم الجزائر لأنغولا في مسارها التحرري، و بدفاعها المستمر عن حق الشعوب في تقرير مصيرها و وفائها لهذا المبدأ الثابت في سياسة الجزائر الخارجية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور