رئيس مجلس الأمة يتحادث في لواندا مع رئيس الجمعية الوطنية الكوبية

أجرى عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أمسية اليوم الاثنين، بالعاصمة الأنغولية لواندا، لقاء مع استيبان لاسو هيرنانديز، رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية لجمهورية كوبا.

وحسب بيان للمجلس، فإن اللقاء جرى على هامش مشاركة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 50 لاستقلال جمهورية أنغولا.

وحضره كل من منير بوروبة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا، و البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة.