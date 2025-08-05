رئيس مجلس الأمة يستقبل السفير القطري

إستقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، والذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، شكل اللقاء سانحة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية التاريخية القوية التي تجمع الجزائر وقطر. والتي تستمد ديناميكيتها المتنامية من الإرادة السياسية المشتركة لقائدي البلدين.

وأكد رئيس مجلس الأمة، أن الجزائر تعتز بعلاقاتها العريقة مع الشقيقة قطر. وبالمنحى التصاعدي الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بينهما. وبتوافق مواقفهما تجاه الراهن الدولي المضطرب. إذ تجمعهما جهود مشتركة في كافة المنابر الرسمية والبرلمانية الدولية والعربية والإسلامية. وذلك من أجل تحقيق الأمن والسلام والازدهار للمنطقة وللعالم.

كما أشار رئيس مجلس الأمة، إلى الشراكات الاستراتيجية التي تتجذر بين البلدين في العديد من المجالات. وعبر عن ترحيب الجزائر بالشركاء القطريين في إطار مناخ استثماري محفز. وأرضية اقتصادية صلبة تحققت بفضل الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وأشاد رئيس مجلس الأمة، بالانسجام الكامل الذي يمز مواقف الجزائر وقطر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لاسيما ما تعلق منها بمصالح الأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها قضيتهما المركزية، فلسطين.

وجدد التنديد بجرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود من أجل التصدي لكل تصفية مجحفة للقضية. ومشدداً على ضرورة فرض حل الدولتين ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما أشاد رئيس مجلس الأمة، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الدبلوماسية القطرية. في المجال الإنساني ومن أجل إحلال السلم والأمن في العالم.

وأكد أن الأمن المستدام هو ركيزة التنمية المستدامة، وأن تنفيذ اللوائح الأممية. يشكل ضمانا لاستعادة الاستقرار الغائب في العالم اليوم.

مجددا تأكيد المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية التي تدعو إلى تصفية الاستعمار في العالم. ومنح الشعوب حقها في تقرير المصير.

وأعرب السفير، عن اعتزازه بتواجده في الجزائر، وتقديره الكبير لتاريخها وحاضرها النهضوي الواعد. مؤكداً أن الزخم الذي يميز العلاقات القطرية-الجزائرية. مرشح لمزيد من التطور بفضل وجود إرادة سياسية مشتركة صادقة.

ودعا إلى المحافظة على الحركية الإيجابية التي يشهدها التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين. وترقيته بكل الآليات المتاحة ليرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وبدوره، أشاد السفير، بالدعم الدائم الذي تقدمه الجزائر لقطر في مساعيها للترشح للمناصب داخل المنظمات الدولية. ونوه بالدور البارز الذي تلعبه بلادنا من أجل إحلال السلم والأمن الإقليمي والدولي.

منوها بالجهود التي بذلتها الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. من أجل حقوق الشعوب العربية ونصرة القضايا العادلة بطرق منصفة.

واستعرض في هذا السياق جهود بلاده المتواصلة من أجل وضع حد لمأساة الفلسطينيين في غزة. وإدخال المساعدات إلى أهلها المكلومين.

وأكد الطرفان، ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر وقطر من خلال إرفاقها بديناميكية مماثلة في المجال البرلماني. وذلك عبر مجموعتي الأخوة البرلمانية بين مجلس الأمة ومجلس الشورى. ومن خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين أعضاء البرلمانين الجزائري والقطري في الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية المشتركة.