رئيس مجلس الأمة يستقبل ثُلّة من المجاهدين

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، مجموعة من المجاهدات والمجاهدين، في لقاء ودي تزامن مع إحياء اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لمجلس الأمة، رحّب رئيس مجلس الأمة بضيوفه الكرام، مستذكرًا التضحيات الجسام التي بذلها جيل نوفمبر المظفّر في سبيل تحرير الوطن من نير الاستعمار الغاشم.

مؤكّدًا أنّ هذه التضحيات ستظل نبراسًا تهتدي به الأجيال المتعاقبة من أجل صون السيادة الوطنية وتعزيز مقومات الدولة الجزائرية الحديثة.

وفي هذا السياق، شدّد عزوز ناصري على أنّ الحفاظ على الذاكرة الوطنية هو مسؤولية جماعية. وأنّ الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، تولي هذا الملف مكانة استراتيجية.

كما تجسّد ذلك في جملة من المبادرات الرامية إلى صون التاريخ ونقله للأجيال، وتكريس الثامن من ماي يومًا للذاكرة. وإطلاق قناة تلفزيونية متخصصة في التاريخ.

كما ثمّن رئيس مجلس الأمة انخراط المجاهدين والمجاهدات في هذه الديناميكية الوطنية. مؤكّدًا أنّ مجلس الأمة يظلّ فضاءً جامعًا لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني. وبعث روح نوفمبر في مسار بناء الجزائر القوية، الديمقراطية والمزدهرة.

كما عبّر المجاهدات والمجاهدون عن اعتزازهم بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، لملف الذاكرة الوطنية.

مجدّدين العهد على المساهمة في توعية الأجيال وصون الرسالة. ومؤكّدين دعمهم لكل المبادرات التي تصب في خدمة الوطن وتكريس السيادة الوطنية في مختلف المجالات.

كما جدد رئيس مجلس الأمة التأكيد على تمسّك الدولة الجزائرية بثوابتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية.

مشددًا على أنّ المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز اللحمة الوطنية. وتكاتف كل الجهود لمجابهة التحديات الراهنة في ظل التحولات الإقليمية والدولية.