رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد برلماني عن المجلس، اليوم الأربعاء. مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها.

اللقاء الذي حضره عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. سمح باستعراض حصيلة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الصعيد العربي.

كما شكّلت المقابلة مناسبة للإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الجزائر بقطر. وفق ما تؤطره التوجيهات السامية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسُبُل الرقيّ بها وتوسيعها.

وذكّر صالح ڨوجيل بالحركية المتنامية التي تميّز العلاقات الجزائرية – القطرية في الآونة الأخيرة. مستحضراً المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية من أجل تدعيم التعاون العربي البيني. والرفع من مستوى التنسيق بين الأقطار العربية، وهو ما ستعمل من أجله الجزائر خلال استضافتها القمة العربية المقبلة. يومي 01 و 02 نوفمبر. بما يعود بالنفع على شعوبها، مجدداً موقف الجزائر من القضية الفلسطينية التي تواجه الخطر الصهيوني المتمدد. واعتبارها قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية. والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس.

كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بالعناية والأولوية اللتان يوليهما رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة.

من جهتها، عبّرت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، عن كبير سعادتها بتواجدها في أرض الجزائر.

كما أشادت بالحركية التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الساعي لإرساء معالم دولة الحق والقانون. مؤكدة عزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. ترقية سبل التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن طريق تنظيم برامج تدريبية. وتبادل الدعم الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق الإنسان.. ناهيك عن تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين.