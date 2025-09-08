رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين

قدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، تعازيه الخالصة إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي وإلى عائلة العريف أول، سيف الدين عماري، الذي استشهد خلال عملية بحث وتمشيط بإقليم القطاع العسكري تيبازة.

وقال ناصري، في منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة X: “تناهى إلى علمي نبأ ارتقاء العريف أول سيف الدين عماري، شهيداً في ميدان الشرف، بإقليم القطاع العسكري تيبازة.”

“وإنني إذ أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي بعظيم العزاء والمواساة، أسأل العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يكرم مثواه في جنات الخلد والمأوى”. يضيف رئيس مجلس الأمة”.