رئيس مجلس الأمة يعزي في ضحايا حادث تحطم طائرة للحماية المدنية بجيجل

قدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تعازيه الخالصة لعائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للحماية المدنية بولاية جيجل، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا).

وقال ناصري في رسالته: “على إثر حادث تحطّم الطائرة التابعة للحماية المدنية بجيجل، نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا وكافة أفراد هذا السلك النبيل، راجين من الله أن يتغمّدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.”