رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال

قدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، تعازيه إلى عائلة الفقيد المرحوم المجاهد رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال.

وجاء قي برقية التعزية “ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقّيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد والرجل الوطني الصادق. رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال. الذي برحيله تفقد الجزائر أحد أبنائها البررة ورمزًا من رموزها المخلصين. الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وصون أمانته.

لقد كان الفقيد، رحمه الله، مثالاً في التفاني ونكران الذات، ورجل دولة من طراز رفيع، تحلّى بالحكمة والرزانة. وأسهم في مرحلة دقيقة من تاريخ الجزائر، فكان من رجالاتها الذين يُشهد لهم بالإخلاص والوفاء.

وإننا أمام هذا المصاب الجلل، لا نملك إلا التسليم بقضاء الله وقدره، مستحضرين قيم الصبر والاحتساب. ومستلهمين من سيرة الفقيد ما يعيننا على مواصلة درب الوفاء للوطن وخدمة الجزائر.

و”بهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم عزوز ناصري إلى عائلة الفقيد الكريمة، وإلى كافة ذويه ومحبيه. بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة. راجيًا من الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

