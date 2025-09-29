رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة الفنان فوزي صايشي

قدّم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تعازيه الخالصة إثر وفاة الفنان الجزائري فوزي صايشي. وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

وأشاد ناصري، في نص التعزية، بالمسيرة الفنية للراحل الذي عرف بأدواره المتميزة، وباستخدامه الفكاهة وسيلةً هادفة لإيصال رسائل نبيلة إلى المجتمع.

كما دعا رئيس مجلس الأمة بالمغفرة والرحمة للفقيد، راجيًا من الله أن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

للإشارة، يعد الفنان فوزي صايشي من الوجوه المحبوبة في الساحة الفنية الجزائرية، وترك بصمة واضحة في قلوب الجمهور من خلال أعماله.