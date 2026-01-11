رئيس مجلس الأمة يهنئ الجزائريين برأس السنة الأمازيغية

بعث رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، هذا الأحد، برقية تهنئة بمناسبة إحياء رأس السنة الامازيغية “يناير 2976” التي تجسد اعتزاز الجزائريين بأصالتهم وجذورهم الضاربة في عمق الحضارة.

وكتب عزوز ناصري في حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “تحتفل الجزائر برأس السنة الامازيغية يناير 2976. مناسبة راسخة في عمق تاريخنا تعكس غنى هويتنا الوطنية. وتجسد اعتزاز الجزائريات والجزائريين بأصالتهم وجذورهم الضاربة في عمق الحضارة”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “يناير رمز للوحدة والتلاحم، عنوان لجزائر وفية لذاكرتها. أسقاس أمقاز”.