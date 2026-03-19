رئيس مجلس الأمة يهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك

تقدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بتهنئة إلى كافة الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي بمنصة “X”.

وجاء في نص التهنئة: “إنه لمن دواعي سروري، أن أتقدم إلى كافة الجزائريات والجزائريين، داخل الوطن وخارجه، بأحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجيًا من الله العليّ القدير أن يعيده علينا جميعاً بوافر الصحة، والجزائر المنتصرة الأبيّة بموصول الأمن والهناء، والمزيد من الإنجازات والتنمية. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم والجزائر بألف خير”.