رئيس مجلس الأمة يُؤدي واجبه الإنتخابي: نحن نُطبق ما طلبه الحراك

أدلى رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، اليوم السبت، بواجبه الإنتخابي، لإختيار ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني.وأدى رئيس مجلس الأمة، واجبه الإنتخابي بمدرسة حديقة الحرية، ببلدية الجزائر الوسطى.

وفي تصريح صحفي له بعد أدائه لواجبه الإنتخابي، قال قوجيل: “وعد رئيس الجمهورية ببناء الدولة في إطار الجزائر الجديدة، ونحن في هذه المرحلة لبناءالمؤسسات وتنتظرنا مراحل أخرى”.مشددا على إن الشعب يجب أن يسير هذه المرحلة لبناء الجزائر الجديدة.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “الشيئ الذي نقوم به هو في فائدة الشعب، ونقومك حاليا بتطبيق ما طالب به الحراك حرفيا”.وتابع قوجيل: “نوفمبر يعود في هذه المرحلة، والناس الذين يأكلون الخبز، المسموم يجب أن يكشفهم الشعب.نحن تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”.

وثمن رئيس مجلس الأمة بهذه المناسبة، مجهودات الجيش الوطني الشعبي، في مرافقة الحراك.مشيرا إلى أن الحراك مستمر منذ أكثر من عامين وكل جمعة، ولم يتم تسجيل أي جريح، مؤكدا أن الجيش مربوط بالشعب ومربوط بالوطن وهو بقوم بمهامه”.