رئيس مجلس الأمة يُدلي بصوته ويؤكد “حافظوا على الجزائر”

أدى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، واجبه الإنتخابي اليوم السبت، بمدرسة حديقة الحرية بالجزائر الوسطى.

وأكد رئيس مجلس الأمة على هامش تأديته واجبه الانتخابي في رئاسيات 2024، أن الجزائر تعيش يوما تاريخيا. مشدّدا على أن هذه الإنتخابات الرئاسية تعطي مفهوما حقيقيا للجزائر الجديدة من الجانب السياسي الديمقراطي والثقافي.

كما أوضح صالح قوجيل، “نحن على موعد مع ما جاء في بيان أول نوفمبر من الشعب والى الشعب”. كما ختم أن وصية الشهداء هي الحفظ على الجزائر.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن عدد مكاتب التصويت المسخّرة للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها هذا السبت. بلغ قرابة 63 ألف مكتب بينما بلغ عدد المؤطرين نحو 500 ألف مؤطرا.

كما قال شرفي في لقاء بثه التلفزيون الجزائري، أنه وفضلا عن كل الإمكانيات المسخّرة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي ستشهد مكاتب التصويت حضور ممثلي المترشحين الثلاثة. وهو ما يعكس مثلما قال “شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.

وفي السياق ذاته، أثنى رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات على النضج الذي بات يتحلى به الشباب الجزائري. مستشهدا باللقاءات التي جمعته بهم خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية. مضيفا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب مسجلين ضمن مؤطري الإنتخابات الرئاسية. ما يمكنهم من الإندماج في المسار السياسي.

من جهة أخرى، إعتبر شرفي أن الحملة الإنتخابية جرت في أجواء ميزها “النضج الديمقراطي”. وهو ما اعتبره نقطة إيجابية تثمن مسار هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.