رئيس مجلس الأمة يُعزي في وفاة المجاهد محمد حربي

قدّم رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري تعازيه الخالصة إثر وفاة المجاهد والمؤرخ والكاتب محمد حربي.

ونشر ناصري رسالة التعزية عبر حسابه على منصة X جاء فيها: ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة المجاهد والمؤرخ والكاتب محمد حربي، الذي نازل الاستعمار بالسلاح كما بالقلم، وكرّس حياته للدفاع عن الوطن وصون الذاكرة الوطنية.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان… إنا لله وإنا إليه راجعون.”

للإشارة، فقد توفي المجاهد والمؤرخ محمد حربيّ، أمس الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.

وكان الراحل وهو من مواليد 1933، مناضلا في الحركة الوطنية وعضوا بفيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. قبل التحاقه بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث شغل العديد من المناصب السياسية.

كما يعتبر الفقيد، الذي كان أيضا أستاذا جامعيا، من بين المؤرخين الذين عرفوا بكتاباتهم حول الحركة الوطنية و الثورة التحريرية.

