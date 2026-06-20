رئيس مجلس الأمة يُغادر غانا

غادر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، صباح اليوم السبت، العاصمة أكرا، عقب مشاركته، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، في المؤتمر الاستشاري رفيع المستوى حول العدالة الإصلاحية والتعويضات التاريخية المتعلقة بالاتجار عبر المحيط الأطلسي بالعبيد، الذي احتضنته غانا يومي 18 و19 جوان 2026.

وحسب بيان لمجلس الأمة، شكّلت هذه المشاركة مناسبة لتجديد موقف الجزائر الثابت، بقيادة رئيس الجمهورية، الداعم لكل المبادرات الرامية إلى إرساء العدالة التاريخية. وتعزيز الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الشعوب الإفريقية خلال حقبة الاستعمار والاتجار بالبشر. بما يفضي إلى بناء شراكات دولية أكثر إنصافًا وتوازنًا، قائمة على احترام الذاكرة الجماعية للشعوب وصون كرامتها.

هذا وقد كان في توديع عزوز ناصري بمطار أكرا الدولي، سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا. بالإضافة إلى الطاقم الدبلوماسي والإداري بسفارة الجزائر لدى غانا، يتقدمهم السفير مراد لوحايدية.