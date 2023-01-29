رئيس مجلس الامة يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس مجلس النواب الأردني احمد الصفدي الذي يتواجد بالجزائر للمشاركة في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وصرح الصفدي على هامش الاستقبال: “اتشرف بزيارة الجزائر بعد زيارة الملك عبد الله الثاني. نحيي الشعب الجزائري العظيم الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد”.

وأضاف: “الجزائر تعني لنا الكثير في الأردن. بلد الكرامة والكبرياء. تشرفت بلقاء المربي الفاضل صالح قوجيل. الشكر لكل جزائري وجزائرية انجبوا شهداء”.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي سينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”. بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة. يأتي في إطار “تعزيز دور الجزائر في مختلف المحافل البرلمانية العالمية”.

وكانت الجزائر قد احتضنت شهر مارس الماضي، أشغال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية. التي تقرر فيها بالإجماع أن تعقد الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد بالجزائر. وهو ما “أبرز وزنها ودورها المحوري في هذه الهيئة البرلمانية العالمية”.

يذكر أن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تتكون عضويته حاليا من 54 مجلسا، كان قد عقد مؤتمره التأسيسي في 17 جوان 1999.