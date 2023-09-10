رئيس مجلس الدولة الإيطالي في ضيافة وزير العدل

استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبّـي اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، رئيس مجلس الدولة الإيطالي” لويجي ماريوتي “Luigui Mariotti.

حضر اللقاء سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر ” “جيوفاني بولييزي” ورئيس مجلس الدولة بالجزائر محمد بن ناصر.

وحسب بيان لوزارة العدل يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة الإيطالي للجزائر للإشراف على اختتام مشروع التوأمة الـمؤسساتيّة بين هذه الهيئة القضائيّة العليا ووزارة العلاقات مع البرلـمان.

وقد سمح بتناول واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في الـمجال القضائي وبحث سبل تطويرها في مختلف الميادين، لاسيما في الجانب الـمتعلق بالقضاء الإداري.