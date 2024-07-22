رئيس مجلس الدوما الروسي ينهي زيارته للجزائر

انهى مساء اليوم الاثنين رئيس مجلس الدوما لفيدرالية روسيا, فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش زيارته للجزائر, حسب بيان للمجلس.

وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي, وفق ذات المصدر.

و خلال زيارته للجزائر, استقبل فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما تحادث مع رئيس المجلس الشعبي الوطني حيث استعرض الطرفان “واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا على ضرورة تعزيزها وتطويرها لتبلغ مستوى الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين”.