رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يهنئ رئيس الجمهورية

هنأ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة سبعينية ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في تهنئة عبد الفتاح البرهان مايلي:

“يطيب لي وأنتم تحتفلون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والرخاء لشعبكم الشقيق ولكم بموفور الصحة والهناء”.

وتابع عبد الفتاح البرهان “وإذ نهنئكم فخامة الرئيس بالمناسبة العظيمة، التي ضحى فيها الشعب الجزائري بالغالي والنفيس، أود التأكيد على أواصر الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، وعلى حرص السودان لمواصلة التعاون المشترك للدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين”.

تفضلوا صاحب الفخامة بقبول خالص احترامي وتقديري.