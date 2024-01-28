رئيس مجلس السيادة السوداني يحل بالجزائر

حل اليوم الاحد، بالجزائر، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقباله، ممثلا لرئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولي، الوزير الاول، نذير العرباوي.

وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق. والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.