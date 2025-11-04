رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ الرئيس تبون في ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر

تقدّم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان بخالص التهاني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. باسمه وباسم الشعب السوداني الشقيق في ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر الخالدة. متمنيا كل التقدم للجزائر.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، بهذه المناسبة العظيمة، على أواصر الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مجددا حرص بلاده على مواصلة التعاون المشترك، لدفع العلاقات الثنائية قدما، بما يعود بـالنفع على الشعبين الشقيقين.