رئيس مجلس الشورى الإيراني: وجهة نظرنا متطابقة مع الجزائر بخصوص القضايا العادلة

إستقبل اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالبياف الذي يتواجد بالجزائر. للمشاركة في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وصرح قالبياف عقب اللقاء الثنائي الذي جمعه مع قوجيل “تحياتي للشعب الجزائري.. سعيد جدا بتواجدي في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي”.

وأضاف قالبياف: “الشكر موصول لرئيس مجلس الأمة على كرم الضيافة، و هذه الزيارة الأولى إلى الجزائر. مؤكدا أن الشعب الايراني على علاقة وثيقة بالجزائر منذ سبعينات القرن الماضي خاصة مع الثورة التحريرية. آنذاك كنت شابا ثوريا في إيران وأتابع أخبار الثورة الجزائرية”.

وتابع قالبياف “لهذا هناك علاقات وطيدة بين الشعبين على كافة الاصعد ومواقف متطابقة في القضايا الدولية على غرار كفاح الشعب الفلسطيني. اليوم إلتيقت ببوغالي وقوجيل وفي كلا اللقائين أكدت ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية والسياسية. واليوم الجيل في كلا البلدين يتوقعان منا حكومة ومجلسا ينميان العلاقات والتضامن والسلام بين الدول الإسلامية. وكلي أمل في أن تؤدي هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين الشركات النائشة وننمي العلاقات التجارية”.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي سينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”. بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة. يأتي في إطار “تعزيز دور الجزائر في مختلف المحافل البرلمانية العالمية”.

وكانت الجزائر قد احتضنت شهر مارس الماضي، أشغال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية التي تقرر فيها بالإجماع أن تعقد الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد بالجزائر وهو ما “أبرز وزنها ودورها المحوري في هذه الهيئة البرلمانية العالمية”.