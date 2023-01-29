رئيس مجلس الشورى الإيراني يحل بالجزائر

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قالبياف.

كما اتفق الطرفان خلال حديث بين الجانبين في القاعة الشرفية للمطار، على ضرورة ترقية العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة. واستعرضا عددا من الملفات الراهنة على الساحة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجرت مراسم الاستقبال بمشاركة هاني احسن وغالي لنصاري نائبي رئيس المجلس. عمر دادي عدون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بمجلس الأمة. سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية . وكذا ابراهيم صعدلي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.