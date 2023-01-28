رئيس مجلس الشورى السعودي.. اللقاء العربي يأتي في ظروف صعبة

قال رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، إن اللقاء العربي يجمع الإخوة والزملاء العرب. وكذا أشقاء من الدول الإسلامية.

كما أشار رئيس مجلس الشورى السعودي، إلى أن اللقاء يأتي في ظل الظروف الصعبة. ما يعطيه ثقلا وتأثيرا ودورا قويا.

وعن القضية الفلسطينية، أكد المتحدث، أنها متواجدة في كل اللقاءات، مشيرا إلى أن النهوض بهذه القضية مستمر. داعيا إلى عدم اليأس والمثابرة التي ستؤدي إلى نتيجة إيجابية.