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رئيس مجلس الشورى العماني في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداء من يوم غد الخميس

بقلم ع.ع
رئيس مجلس الشورى العماني في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداء من يوم غد الخميس
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يشرع الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، في زيارة رسمية إلى الجزائر، في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 سبتمبر 2023، وهذا  بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتوطيد علاقات الصداقة والأخوة التي تربط البلدين. كما ستكون مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى الأصعدة لاسيما على المستوى البرلماني.

يشار أن الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، سيجري، خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان. كما ستكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولة.

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