رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية يهنئ الرئيس تبون 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء في مضمون رسالة التهنئة:

“يطيب لي باسمي، وباسم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، أن أبعث لكم خالص التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة إعادة انتخابكم لولاية جديدة”.

كما تمنى رشاد محمد العليمي التوفيق للشعب الجزائري في ظل قيادة الرئيس تبون. وقال: “متمنياً لفخامتكم التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الكريم كل التقدم والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة”.