رئيس مجلس النواب الأردني يهنئ الدكتورة خليدة بوفدش

تلقت الدكتورة خليدة بوفدش، رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، مازن تركي القاضي، إثر انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني.

وأعرب القاضي، في رسالته، عن خالص تمنياته للدكتورة بوفدش بالتوفيق في أداء مهامها. معتبرا أن انتخابها جاء إثر استحقاق ديمقراطي يعكس ثقة النواب بقدرتها على قيادة المجلس الشعبي الوطني. والنهوض بمسؤوليات المرحلة المقبلة بحكمة واقتدار.

وبالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب الأردني بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. معرباً عن حرصه على مواصلة تعزيز التعاون البرلماني. وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.