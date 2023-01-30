رئيس مجلس النواب التركي: علاقتنا مع الجزائر متميزة وستظل مثالية

استقبل اليوم الإثنين رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس مجلس النواب التركي بالقاعة الشرفية للمركز الدولي للمؤتمرات.

وصرح رئيس مجلس النواب التركي عقب الاستقبال: “نحن هنا بمناسبة الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كانت لنا لقاءات مع المسؤولين البرلمانيين الجزائريين ورئيس مجلس الامة وتناولنا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها”.

وأضاف “العلاقات التركية الجزائرية تستند إلى أسس تاريخية مشتركة وعلاقتنا الحالية تنمو وتزداد على هذه الاسس. وتشهد علاقاتنا الثنائية رقيا في جميع الميادين خاصة بعد الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين”.

وتابع رئيس مجلس النواب التركي: “نبذل جهودا كبيرا ونحاول أن نساهم في تطوير العلاقات إلى أعلى المستويات. والعلاقات الثنائية ذات أبعاد متعددة على كافة الاصعد. ويحمل البلدان إمكانات وطاقات كبيرة جدا نبحث تطويرها بشكل أفضل. كما أنها ليست علاقة بين دولتين بل متميزة وستظل مثالية”.