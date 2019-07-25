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رئيس مجلس النواب التونسي: “السبسي قدم الكثير.. الدولة ستستمر وعلى التوانسة تعزيز صفوفهم”

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رئيس مجلس النواب التونسي: “السبسي قدم الكثير.. الدولة ستستمر وعلى التوانسة تعزيز صفوفهم”
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، أن الرئيس الراحل باجي قايد السبسي قدم الكثير من أجل بناء تونس سواء بعد الإستقلال أو خلال ترأسه للجمهورية.

وأكد ذات المسؤول، في كلمته التي وجهها للشعب التونسي على إثر وفاة رئيس البلاد، أن الدولة التونسية ستستمر والدستور ينص على أن رئيس مجلس نواب الشعب هو من سيتولى المسؤولية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
وأضاف أن هده المرحلة تقتضي من الشعب التونسي أن يتضامن مع بعضه البعض و أن يرص صفوفه و يعزز وحدته من أجل مواصلة معركة البناء و تحقيق مطامحه و مطالبه في بناء دولة العدل و القانون.


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