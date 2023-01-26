رئيس مجلس النواب العراقي يحل بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين، رئيس مجلس النواب العراقي، أحمد الحلبوسي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حل أحمد الحلبوسي بالجزائر رفقة وفد هام في إطار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظم الجزائر دورته 17 يومي 29 و30 جانفي الجاري.

وقد رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال مراسم الاستقبال كل من بودن منذر نائب رئيس المجلس، وسليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية.