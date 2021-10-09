رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يحل بالجزائر
بقلم أسماء.ع
شرع، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح عيسى، في زيارة عمل، إلى الجزائر.
ويقوم عقيلة صالح، بزيارة رسمية إلى الجزائر، تدوم 3 أيام. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.
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