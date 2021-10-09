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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يحل بالجزائر

بقلم أسماء.ع
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يحل بالجزائر
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شرع، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح عيسى، في زيارة عمل، إلى الجزائر.

ويقوم عقيلة صالح، بزيارة رسمية إلى الجزائر، تدوم  3 أيام. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

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