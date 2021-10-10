رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد على ثقل الجزائر ووزنها الإقليمي والدولي

أكد المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب لدولة ليبيا، على ثقل الجزائر في المنطقة ووزنها على الصعيد الجهوي، الاقليمي، القاري، والدولي.

وجاء ذلك، خلال استقبال صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد، للمستشار عقيلة صالح عيسى، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 09 و 11 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان لمجلس الأمة، بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التاريخية، إلى جانب الوضع الإقليمي والجهوي والتحديات القادمة التي تنتظرها الشقيقة ليبيا في أفق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.

وجدد قوجيل بهذه المناسبة، التأكيد على تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية ووضع حد نهائي للأزمة في هذا البلد الجار والشقيق، وهي المقاربة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في مؤتمر برلين العام 2020، وأكّد عليها في مختلف المناسبات والمحطات، وتمّ تكريسها مؤخراً بمناسبة احتضان الجزائر للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا يومي 30 و31 أوت الماضي.

ومن جهته، أعرب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي عن امتنانه وتقديره لموقف الجزائر المبني على علاقاتها الطيّبة مع كل الأطراف في ليبيا، فضلاً عن الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في ليبيا، وكذا في سبيل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.

مؤكدًا على ثقل الجزائر في المنطقة ووزنها على الصعيد الجهوي، الاقليمي، القاري، والدولي.

كما سمحت المحادثات بين الطرفين، بتناول العلاقات البرلمانية البينية، والتأكيد على إرادة الجانبين على تطويرها وتعزيز سُنّة التشاور وتبادل الوفود البرلمانية في إطار مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، ومزيد التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

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