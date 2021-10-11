رئيس مجلس النواب الليبي ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الاثنين زيارته الرسمية إلى الجزائر. وكان في توديعه بمطار هواري بومدين رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي كان قد حل بالجزائر أول أمس السبت بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني. والذي أجرى معه محادثات تناولت العلاقات البرلمانية وسبل تعزيزها إلى جانب المسائل التي تهم البلدين.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp