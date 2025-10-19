رئيس مجلس النواب النيجيري في زيارة إلى الجزائر

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، تاج الدين عباس، رئيس مجلس النواب النيجيري، بدعوة من إبراهيم بوغالي، ابتداء من يوم غد الاثنين في زيارة رسمية على رأس وفد إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.

وخلال إقامته بالجزائر، سيجري رئيس مجلس النواب النيجيري مباحثات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني تتناول سبل تطوير العلاقات البرلمانية. وتعزيز التعاون بين البلدين والمجلسين، كما سيلتقي الوفد رئيس مجموعة الصداقة “الجزائر - نيجيريا”. قبل أن يستقبل من طرف عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وقد أعِدّ للوفد النيجيري برنامج متنوع يشمل زيارات ميدانية. تهدف إلى الاطلاع على التجارب الجزائرية في مجالات السياحة، الطاقة والأمن وغيرها من القطاعات الحيوية.