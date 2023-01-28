رئيس مجلس النواب لجمهورية طاجاكيستان يصل الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، بالمطار الدولي الجديد “هواري بومدين”، رئيس مجلس نواب جمهورية طاجاكيستان محمتوار زوكير زودا. الذي حل بالجزائر لترؤس وفد بلاده في أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما أكد ابراهيم بوغالي جودة العلاقات الثنائية والحرص على ترقيتها. وأوضح أن الجزائر حريصة على أن تكون دورة الاتحاد السابعة عشر إضافة نوعية لجهود خدمة الإسلام الحنيف. وتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية نحو الاستقرار والتنمية.

ومن جهته، عبر رئيس مجلس النواب الطاجيكي عن سعادته بتلبيته دعوة الجزائر التي يحل بها للمرة الأولى. كما أعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وترقيتها إلى أعلى المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

للإشارة، فقد رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال مراسم الاستقبال نواب الرئيس ناصر بطيش، علال بوثلجة ورابح بلخيري. وكذا امحمد طويل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة عمر دادي عدون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. إلى جانب سفير جمهورية طاجاكستان لدى الجزائر.