رئيس مجلس النواب للمملكة الهاشمية الأردنية يحل بالجزائر

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين، رئيس مجلس النواب للمملكة الهاشمية الأردنية أحمد محمد الصفدي. الذي حل بالجزائر مرفوقا بوفد من اعضاء المجلس.

كما تأتي زيارة محمد الصفدي، في إطار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. الذي تنظم الجزائر دورته 17 يومي 29 و 30 جانفي الجاري بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحال.

للإشارة، فقد رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال مراسم الاستقبال كل من منذر بودن نائب رئيس المجلس. وسليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية ونظيرة بمجلس الأمة عمر دادي عدون. وكذا امحمد طويل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة لدى الجزائر.