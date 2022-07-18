رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يغادر الجزائر

غادر مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي الجزائر بعد زيارة عمل دامت يوم واحد .وذلك في إطار انعقاد القمة الثنائية الرابعة الحكومية الجزائرية -الإيطالية.

وكان في توديع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بمطار هواري بومدين الدولي الوزيرالاول أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة.

وتوجت الزيار التي قام بها ماريو دراغي إلى الجزائر بالتوقيع على 15 اتفاقية في مجالات وهي المناجم، الصناعات الصيدلانية، المقاولاتية والمؤسسات المصغرة. وكذا تطوير الاستثمار، الوقاية من الفساد ومكافحته، الأشغال العمومية، المؤسسات الناشئة. بالإضافة إلى التعاون الصناعي، البحث العلمي، التعاون الطاقوي، العدل، التنمية الاجتماعية، حماية التراث التاريخي والثقافي. وأيضا والتعاون في المجال الدبلوماسي.