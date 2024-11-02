رئيس مجلس الوزراء اللبناني يهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وعبّر نجيب ميقاتي عن خالص التهاني وأطيب التمنيات راجيا من الله تعالى أن يعيد المناسبة هذه، على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية، وعلى جمهورية الجزائر الشقيقة بالخير والاستقرار والازدهار.

كما أكد ميقاتي حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتي يطمح إلى أن تزداد وثوقا لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.