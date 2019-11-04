رئيس مجلس حقوق الانسان يقود وساطة بين نقابة القضاة والسلطات العليا

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، اليوم الإثنين، رئيس النقابة الوطنية للقضاة القاضي يسعد مبروك.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن القاضي يسعد مبروك كان مرفوقا خلال اللقاء بوفد من مكتب نقابة القضاة.

وقالت المصادر إن اللقاء اندرج في إطار مساعي وساطة يقوم بها رئيس مجلس حقوق الإنسان، لحل الأزمة القائمة بين القضاة ووزارة العدل.

وطرح ممثلو نقابة القضاة جملة الانشغالات أمام رئيس مجلس حقوق الإنسان، بوزيد لزهاري.

وقد وعد رئيس مجلس حقوق الانسان بنقل هذه الآراء والمقترحات الرامية لحل الأزمة إلى السلطات المعنية.