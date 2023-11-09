رئيس مجلس قضاء الجزائر: لابد من المتابعة الصارمة لقضايا الفساد

دعت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد قلاتي،اليوم الخميس، بمناسبة الجلسة الاحتفائية لإعلان الانطلاق الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023_2024، عامة القضاة خلال السنة القضائية المقبلة على العمل الدؤوب والمتواصل وتطوير العمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته ضمن أحسن الآجال.

ووفقا لإجراءات قضائية مبسطة وتدابير تستغل فيها كل الإمكانات المادية والرقمية المتاحة، إنصافا للمتقاضي وحماية له من التعسف والتحيز

ومن أجل تحقيق كل ذلك، حثت على الاعتماد على منهجية و مقاربة حديثة في نمط التسيير، ترمي بالأساس إلى ترشيد المسعى الذي لن يتحقق من دون الاعتماد الكلي على الوسائل الرقمية المتاحة، وذلك بالنظر لما تحققه هذه الأساليب التقنية من فعالية وسرعة في تقديم الخدمات لمرتفقي المجلس والمحاكم التابعة له.

وأشارت ذات المتحدث إلى ما تحقق بفضل الرقمنة، خلال السنة القضائية المنقضية، إذ تم إطلاق خدمة الشباك الالكتروني الوطني في مجلس قضاء الجزائر ما سمح للمتقاضين ودفاعهم بالاطلاع على مآل.

القضايا وحصولهم على الأحكام والقرارات القضائية بغض النظر عن مكان الجهة القضائية التي أصدرتها وفي نفس السياق شددت رئيس المجلس خلال السنة القضائية الجديدة على العمل من أجل التجسيد للتقاضي الالكتروني، تحضيرا لتعميمه على كافة مراحل الدعوى القضائية، وبذل الجهود ايضا لأجل تعميم العصرنة، واستغلال الأنظمة الآلية ، تجسيدا للتسيير الالكتروني للنشاط القضائي، ومن ثمة استكمال مشروع التحول الرقمي.

كما أكدت ذات المتحدث على إدخال المرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها، وصولا إلى

العدالة الالكترونية. على مستوى المجلس القضائي ومحاكمه وأقطابه المتخصصة وهي : المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع القطب الوطني الاقتصادي والمالي، و أقسام مكافحة الإرهاب القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الاتصال وجهات الاستئناف من غرف جزائية وغرف اتهام ومحكمتي الجنايات الابتدائية و الإستئنافية.

ودعت أيضا دنيا زاد قلاتي كافة القضاة والساهرين على القطاع إلى مواصلة الجهود المرتبطة بهذا المسعى الجوهري، من خلال التصدي لكل الآفات الإجرامية الخطيرة لاسيما منها المتعلقة بقضايا الفساد المالي، ومتابعتها الحثيثة و الصارمة عبر كافة مراحلها ، لاسيما منها تفعيل آليات التعاون الدولي من أجل تنفيذ الإنابات القضائية الدولية واسترداد العائدات و الأموال المنهوبة و تسلم المجرمين و الحرص البليغ على مواصلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في مجال مكافحة الفساد.