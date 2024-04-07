رئيس مجمع سربور يجتمع بلاعبي سوسطارة قبل الموعد الهام

زار رئيس مجمع سربور برفقة رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة كمال حسينة بزيارة اللاعبين خلال الحصة التدريبية التي جرت سهرة السبت.

وألقى رئيس مجمع سربور كلمة تحفيزية على اللاعبين من أجل ضرورة التأهل للدور نصف النهائي لكأس الكنفيدرالية أمام ريفرز يونايتد.

وجرت الصحة التدريبية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية العسكرية ببن عكنون، قبل الموعد الهام.

كما جددت إدارة سوسطارة شكرها للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على الدعم وتوفير كل ظروف العمل الاحترافي.