رئيس مجمع سيربور يحفز لاعبي لياسما قبل التنقل للطوغو

أقام ليلة الأمس الثلاثاء. رئيس مجمع سيربور عبد الكريم حركاتي. مأدبة عشاء على شرف لاعبي فريق إتحاد العاصمة.

وذلك قبل تنقل الفريق للطوغو تحسبا لمواجهة نادي اس سي كارا الطوغولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف.

وجاء في بيان إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بالفيسبوك، أن المأدبة أقيمت على شرف لاعبي الفريق بفندق “رديسون بلو” بحيدرة.

وأوضح ذات البيان، أن هذه الإلتفاتة من المسؤول الاول على مجمع سيربور رفقة اعضاء مجلس الادارة لتشجيع اللاعبين من أجل تسجيل مشاركة مثالية في المغامرة الافريقية.

يجدر للإشارة، سيواجه إتحاد العاصمة منافسه في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف نادي كارا يوم الأحد المقبل