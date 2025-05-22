رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر انه تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، كما تم عقد شراكات إستراتيجية سواء في القطاع العام أو الخاص.

وقال المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات أن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في تاريخ البنك وهي أول دولة عضو خارج دولة المقر تستضيف مؤتمرنا هذا لثلاث مرات