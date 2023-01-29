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الوطني

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر إيران: العالم الإسلامي ملزوم بالقضية الفلسطينية

بقلم نسرين محفوف
رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر إيران: العالم الإسلامي ملزوم بالقضية الفلسطينية
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صرح حسن اسماعيل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر ايران اليوم الأحد للنهار اونلاين، أن الرؤساء خلال اجتماعاتهم في المؤتمر قالوا أنهم ملزومون بفلسطين.

كما أشار إلى أن المؤتمر سيناقش هذه القضية الحساسة. بالإضافة إلى موضوع المراة والتي خصها الإسلام بمكانة خاصة واوصى بها.

وأورد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر إيران: “فخر لي انني أتيت إلى الجزائر، بلد الثورة والدين. وأطمح لترقية العلاقات بين بلدينا إلى كافة الاصعد”.

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