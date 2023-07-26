رئيس مجموعة الصداقة لبنان والجزائر يعزي بوغالي في شهداء الحرائق

بعث رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الجزائر، بمجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية إلى ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في شهداء الحرائق.

وأعرب النائب اللبناني في رسالته عن التضامن الكامل من مجلس النواب وسائر الشعب اللبناني. كأقل واجب أخوي مع الجزائر في هذه المحنة التي ألمت بها.

كما تمنى مزيدا من الازدهار للجزائر التي لم تبخل على لبنان بالمساعدة في كافة الظروف والمراحل.