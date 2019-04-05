رئيس محكمة قالمة يكَذب البيان المنسوب إليه

كذب القاضي حمدي باشا عمر، رئيس محكمة قالمة ، ما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي من بيان منسوب إليه.

ونشر القاضي في صفحته على فايسبوك:انا القاضي حمدي باشا عمر، اكذب و بشدة البيان رقم أربعة المزعوم أنه صادر عني.

والذي من خلاله تريد جهات معادية للحراك الشعبي ان تهاجمني بشدة زاعمة أنني اشجع على الفوضى و معاداة اسرة الدفاع.

وأصرح مؤكدا أن هذا البيان كاذب ومن أصدره باسمي له نوايا سيئة ترمي إلى زعزعة عظمة الحراك الشعبي السلمي.

و بث العدوان بين أفراد الاسرة الواحدة للقضاء الجزائري و المتكونة أساسا من قضاة ومحامون و أمناء ضبط.