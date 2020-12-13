رئيس مركز غاماليا: لقاح “سبوتنيك V” يضمن عدم الإصابة بكورونا لمدة عامين

أكد رئيس مركز “غاماليا” الروسي، ألكسندر غينسبورغ، أن لقاح “سبوتنيك V” يتجاوز اللقاحات الأخرى في العالم.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال غينسبورغ، بأن مؤشرات السلامة والفعالية لـ”سبوتنيك V” تتجاوز ما لدى كل اللقاحات الأخرى.

ويأتي ذلك، كون لقاح مركز “غاماليا” يعتمد على تكنولوجيات في مجال تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات.

ورجح رئيس المركز أن لقاح “سبوتنيك V” يضمن عدم إصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة ثقة 96 بالمائة لمدة لا تقل عن عامين وربما لمدة أطول.

مشيرا إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى التأكد اختباريا.

وأكد رئيس مركز “غاماليا” على صعوبة التنبؤ بمدى فعالية اللقاح ضد الفيروس التاجي الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

مرجحا أن هذه المدة لا تزيد عن 4-5 أشهر، بناء على آلية عمل هذا النوع من الأدوية، لكن هذه الترجيحات تحتاج إلى التأكد اختباريا أيضا.