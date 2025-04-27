رئيس مستقبل الرويسات يدعو الأنصار إلى التحلي بالروح الرياضية

دعا رئيس فريق مستقبل الرويسات لعروسي بن ساسي أنصار الفريق إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية خلال مواجهة إتحاد الحراش المقبلة.

وطالب لعروسي من أنصار الفريق الذي وصفهم بـ “الأوفياء” إلى الاحترام و الابتعاد عن أي تصرف قد يستغل ضد فريقه.

كما أكد لعروسي في بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك الذي نشره اليوم الأحد آن لاعبيه سيخوضون مواجهة اتحاد الحراش بكل تركيز وبهدف الفوز لا غير.

جدير بالذكر، ان الرابطة قرر إجراء مباراة مستقبل الرويسات والضيف إتحاد الحراش يوم السبت القادم 3 ماي بملعب 18 فيفري بالرويسات في غياب الأنصار.

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