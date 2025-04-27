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الرياضة

رئيس مستقبل الرويسات يدعو الأنصار إلى التحلي بالروح الرياضية

بقلم عزيز طالبي
رئيس مستقبل الرويسات يدعو الأنصار إلى التحلي بالروح الرياضية
الرويسات
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دعا رئيس فريق مستقبل الرويسات لعروسي بن ساسي أنصار الفريق إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية خلال مواجهة إتحاد الحراش المقبلة.
وطالب لعروسي من أنصار الفريق الذي وصفهم بـ “الأوفياء” إلى الاحترام و الابتعاد عن أي تصرف قد يستغل ضد فريقه.
كما أكد لعروسي في بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك الذي نشره اليوم الأحد آن لاعبيه سيخوضون مواجهة اتحاد الحراش بكل تركيز وبهدف الفوز لا غير.
جدير بالذكر، ان الرابطة قرر إجراء مباراة مستقبل الرويسات والضيف إتحاد الحراش يوم السبت القادم 3 ماي بملعب 18 فيفري بالرويسات في غياب الأنصار.

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