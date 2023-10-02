رئيس مستقبل واد سلي يفتح النار على مدير الشباب والرياضة
بقلم كريم تيغرمت
فتح رئيس فريق مستقبل واد السلي، رشيد شيرانو، النار على مدير الشباب والرياضة لولاية الشلف، مؤكدا تعرضه لتهديدات من هذا الأخير.
وصرح شيرانو، لتلفزيون “النهار”: “مدير الشباب والرياضة يدفعنا لتقديم الاستقالة، حيث لم نتلقى أي تسهيلات خلال فترة التحضيرات”.
كما أضاف: “وجه لي رسالة مع مدرب الفريق، مبديا نيته في توقيف هذا الأخير باعتباره اطار في مديرية الشباب والرياضة، وليس له الحق بالعمل في فريق”.
وأردف: “تلقيت تهديدات من مدير الشباب والرياضة، بمحاسبتي، رغن أنه لم يقدم حتى كرة واحدة للفريق كمساعدة”.
وتابع رئيس النادي، رشيد شيرانو: “فريق مستقبل واد سلي، مستهدف من طرف بعض الأشخاض”.
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